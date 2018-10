Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Montserrat Caballé: grande diva da ópera morre aos 85 anos

Cantora morreu em Barcelona, no hospital, onde estava internada há cerca de um mês. Fez mais de quatro mil apresentações e cantou com grandes nomes.

Por Duarte Faria | 03:06

O mundo da música está de luto. Montserrat Caballé, uma das últimas grandes divas da ópera, considerada por muitos a maior soprano do século XX, morreu ma madrugada de ontem, aos 85 anos, no Hospital Sant Pau de Barcelona, onde estava internada há um mês com problemas na vesícula biliar.



Nasceu a 12 de abril de 1933 na mesma cidade em que viria a morrer, e que imortalizou quando, em 1988, aceitou o convite de Freddie Mercury para com ele cantar ‘Barcelona’. Aos sete anos, depois de ver uma interpretação de ‘Madama Butterfly’, de Puccini, decidiu que ali estava o seu futuro. A estreia oficial aconteceu em 1962 no Gran Teatre del Liceu (onde voltaria cinco décadas depois para comemorar a efeméride).



A sua incomparável voz levou-a a fazer mais de 4 mil apresentações. Teve mais de 80 papéis e ostenta o título de uma das intérpretes de ópera mais gravadas da História: são mais de 80 discos em seu nome.



Donizetti, Verdi, Puccini e Bellini foram alguns dos compositores que ‘La Superba’, como também chegou a ser tratada, mais interpretou. E, ao longo da carreira, cantou, inúmeras vezes, com alguns dos maiores vultos do canto lírico: Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras. Em Portugal, subiu ao palco do Teatro Nacional São Carlos, Lisboa, em 1972, e ao do Casino Estoril, em 2001.



"Não me considero uma lenda da ópera, nem a última diva. Cada época tem seus divos e a única coisa que fiz foi fazer bem o meu trabalho, no mais alto nível", disse, em entrevista ao ‘El País’, em 2014. O funeral da artista, que o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, considerou uma "grande embaixadora" de Espanha, é amanhã, no cemitério de Barcelona.



SAIBA MAIS

Quatro prémios Grammy fazem parte do currículo de Caballé. A soprano cantou até ao fim: ainda este ano atuou na Rússia.



Casou e teve uma filha

Teve a sua filha, Montserrat Martí (com quem também cantou), em 1972, fruto do casamento com o tenor Bernabé Martí, em 1964.



Problemas com o fisco

Nos últimos anos teve problemas com as autoridades por evasão fiscal. Em 2015, foi sentenciada a 6 meses de prisão, que não cumpriu, e a multa de 250 mil euros.