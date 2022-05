Monumental biografia de Fernando Pessoa chega dia 19 de maio às livrarias

A tradução portuguesa de 'Pessoa. Uma biografia', de Richard Zenith - obra originalmente publicada nos EUA que esteve entre os finalistas do prémio Pulitzer -, foi esta quinta-feira apresentada na cidade do poeta, Lisboa. Chega às livrarias no dia 19. Editado em Portugal pela Quetzal, o livro de 1184 páginas é o corolário do trabalho de uma vida deste americano, especialista na vida e obra do poeta português (1888-1935).









Foi, por exemplo, o organizador, no início da década de 1980, do 'Livro do Desassossego'. “Ingenuamente, achei que o livro ficaria pelas 160 mil palavras, nunca que pudesse ter esta dimensão e que levasse 13 anos a concluir”, disse Richard Zenith, que frisa como maiores aspetos de novidade aquilo que é referido sobre a espiritualidade, a sexualidade e a infância e juventude do poeta - “não temos de ser freudianos para sabermos que é a infância que nos forma.”

Para a maior biografia escrita sobre Pessoa, que é também um fresco da época, Zenith recorreu a diversas fontes, tais como a obra, que é muito autobiográfica - “o poeta é fingidor, como sabemos” -, arquivos, espólio, apontamentos corriqueiros, como anotações relativas a dinheiro, cartas - as da mãe, ainda inéditas, onde se percebe, por exemplo, que o poeta teve gripe espanhola -, e testemunhos como o de Manuela Nogueira, a última pessoa viva a ter contactado com o poeta, que revela a relação com o tio Cunha, homem analfabeto, que “brincava com ele a inventar personagens” e cuja influência Pessoa mais tarde quis esconder.