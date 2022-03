Monumentos e museus celebram Dia da Mulher

As mulheres têm esta terça-feira entrada gratuita nos 25 museus, monumentos e palácios da Direção-Geral do Património Cultural. A iniciativa assinala o Dia Internacional da Mulher.Em alguns destes equipamentos vão mesmo realizar-se eventos alusivos à data. No Museu da Música, Lisboa, decorre o encontro ‘Música pelos Cotovelos’, no qual Ana Paula Russo (soprano), Cristina Aleixo (pianista), Luísa Amaro (guitarrista) e Raquel Reis (violoncelista) vão falar sobre a sua música. No Museu do Traje, também na capital, realiza-se uma visita guiada especial. Intitulado ‘As Mulheres do Palácio’, o percurso desvenda como seriam as vidas das mulheres que viveram e trabalharam no Palácio Angeja-Palmela nos séculos XVIII e XIX. Já no Palácio de Mafra há um concerto de música sacra em torno do universo feminino, no qual participam cantoras e organistas. O Museu Machado de Castro, Coimbra, preparou uma visita orientada à coleção, em articulação com o Plano Nacional das Artes. Na mesma cidade, no Museu Monográfico de Conímbriga há uma ‘Conversa sobre as Mulheres na Arqueologia’. O Convento de Cristo, Tomar, organiza uma visita animada, sob a temática ‘O Convento de Cristo no Feminino’. A inspiradora vida de Maria Alice Chicó, primeira diretora do Museu Regional de Évora, será recordada no Museu Frei Manuel do Cenáculo.O Fórum de Arte e Cultura de Espinho recebe esta noite o espetáculo ‘Corações Rasgados’, pela mão do grupo Teatro e Marionetas de Mandrágora.No auditório principal do Centro de Juventude de Braga, a companhia Tin.Bra apresenta esta terça-feira, a partir das 21h30, a peça de teatro ‘Mulheres’.Em Lisboa, a apresentação do livro ‘Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País’, de Ana Cristina Pereira, acontece na Fnac do Centro Colombo.