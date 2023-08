A partir de 1 de setembro, as entradas nos 60 museus, monumentos e palácios tutelados pelo Estado em todo o País vão passar a ser gratuitas aos domingos e feriados durante todo o dia (e não apenas no período da manhã) para todos os cidadãos residentes em Portugal.



A reestruturação e alargamento dos acessos gratuitos teve em conta “o princípio basilar do acesso universal à cultura”, segundo o despacho do Governo que aprova a decisão.









