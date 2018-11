Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monumentos vão ficar mais caros em Lisboa

Castelo de S. Jorge e Padrão dos Descobrimentos sobem preço.

Por Sónia Dias | 08:58

As entradas no Castelo de São Jorge e no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vão ficar mais caras a partir de janeiro de 2019.



De acordo com uma versão preliminar dos instrumentos de gestão provisional da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural - EGEAC, o bilhete para visitar o castelo passará a custar 10 euros (agora custa 8,5 euros), enquanto a entrada no monumento aos Descobrimentos terá o preço de 6 euros (custa 5 euros).



A decisão foi tomada depois de a EGEAC ter "efetuado uma análise comparativa (em Portugal e no estrangeiro) aos valores de ingressos em monumentos de importância similar" e de ter concluído que os valores praticados no nosso país "são inferiores à média."



A empresa adiantou, ainda, que não estão previstas alterações ao tarifário de outros equipamentos.



Os instrumentos, que foram apreciados pela Câmara de Lisboa e serão agora discutidos em Assembleia Municipal, estimam que o Castelo de São Jorge receba cerca de dois milhões e 40 mil visitantes este ano, número que deverá crescer para mais 50 mil em 2019.



Já o Padrão dos Descobrimentos, em Belém, deverá ser visitado por mais de 295 mil pessoas este ano e 359 mil em 2019.



A EGEAC avança também que estas estratégias desenhadas para 2019 "procuram estimular e reforçar a presença dos segmentos infantil, juvenil e sénior, prevendo também formas para cativar estes públicos no período de verão".