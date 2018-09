Moonspell defendem que "as mentalidades estão a mudar"

Banda liderada por Fernando Ribeiro fecha este sábado o Festival F com atuação épica.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Os Moonspell fecham este sábado o Festival F com um concerto apoiado em '1755'. Foi uma surpresa este convite?

Fernando Ribeiro - O convite deveu-se a esse disco conceptual, cantado totalmente em português. Além disso, fizemos vários concertos no Algarve para auditórios esgotados. É, também, um sinal de que as mentalidades estão a mudar com o tempo.



Que tipo de público contam encontrar no evento?

O Festival F acontece numa excelente altura, porque centenas de metálicos portugueses e estrangeiros devem estar ainda a passar férias na região.



E há duas semanas lançaram o triplo 'Lisbon Under the Spell', que regista o concerto de mais de três horas que aconteceu em 2015 no Campo Pequeno, em Lisboa...

Pode parecer muito rápido, mas o álbum reflete os projetos em que nos envolvemos nestes três anos. É irónico, porque muitos pensaram que já não teríamos nada a provar. 'Lisbon Under the Spell' prova o contrário.



E como vê o movimento metálico no nosso País?

Devemos olhá-lo como um diamante em bruto à espera de ser lapidado.



Logo a seguir ao Festival F, voam para a América do Norte para uma digressão de 32 datas. Há muito que deixaram de ser uma banda portuguesa para ser de nível mundial...

Nada está garantido, mas a nossa carreira foi uma mistura de talento, sorte e fazer as coisas à nossa maneira. É o aspeto mais interessante de um percurso com quase 30 anos.

Festival F encerra este sábado em Faro com cartaz dedicado a públicos de todos os estilos

Será uma noite para mais tarde recordar o último dia do Festival F, que hoje encerra em Faro. Com o primeiro concerto a começar às 19h30, os pontos de atração incidem nos The Gift, com o disco 'Altar', assim como em Manel Cruz e Raquel Tavares. Bispo, que arrasou no último O Sol da Caparica, e Janeiro, também merecem especial atenção. O bilhete custa 15 euros.