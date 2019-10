Moonspell na maior digressão europeia faz 50 espetáculos em 53 dias

Não é novidade que os Moonspell são a banda portuguesa mais internacional de sempre (em tempos, só talvez os Madredeus tenham conseguido rivalizar com a banda de Fernando Ribeiro em número de concertos marcados) e a prova disso é a sua mais recente digressão europeia.O grupo começou esta quinta-feira um périplo por algumas das mais importantes cidades do velho continente, num total de meia centena de concertos até dia 15 de dezembro.Contas feitas, são 50 espetáculos em 53 dias. A banda deu o pontapé de saída em Hamburgo, na Alemanha, país onde encerrará a ‘tour’, em Munique. Pelo meio, os Moonspell passam pela Holanda, França, Espanha, Itália, Turquia, Países Bálticos e Escandinávia.Os concertos de Helsínquia e Turku (Finlândia), Bucareste (Roménia) e Cracóvia (Polónia) estão esgotados há muito tempo e a sala em Berlim teve de ser alterada para uma de maior capacidade. Como não podia deixar de ser, Portugal não ficou esquecido nesta digressão. Os Moonspell atuam dia 4 de novembro no Hard Club, do Porto, e dia 5 no Capitólio, em Lisboa.Nestes concertos, a banda irá apresentar as últimas performances do disco ‘1755’ (inspirado no terramoto de Lisboa), que se tornou no álbum de heavy metal mais vendido em Portugal entre 2017 e 2018. Revisitará também o disco ‘Sin/Pecado’ (1998), que em dezembro terá reedição em vinil pela Napalm Records, com a chancela da editora da banda Almamater.