Os Moonspell vão assinalar, em 2022, 30 anos de carreira com uma digressão internacional que culmina nos coliseus do Porto e Lisboa, dias 31 de outubro e 1 de novembro, respetivamente.O espetáculo contará com um alinhamento que remontará às origens do grupo e também com temas escolhidos pelos fãs através da votação nas redes sociais.