“Se não fosse em grande, não valia a pena ir tocar à Altice Arena.” É assim que Fernando Ribeiro, dos Moonspell, começa por justificar a estreia do grupo na maior sala do País na companhia da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, a 26 de outubro do próximo ano. O grupo, com 31 anos de carreira, já tinha recebido convites para atuar com orquestra, nomeadamente em Espanha e no México, mas tal acabou por “nunca acontecer”. Fernando Ribeiro garante que agora chegou a altura certa. “Vai ser o nosso maior concerto em Portugal. Acho que era um desígnio nosso.” O músico revela que este era “um sonho antigo”, assume que existe alguma dose de loucura em tudo isto, mas lembra que a história da banda foi sempre de luta. “Nós vimos da Brandoa e quando começámos como uma banda de heavy metal já nos diziam que estávamos loucos. Por isso, sempre seguimos com esta nossa loucura saudável.”









O concerto dos Moonspell com orquestra foi anunciado pela primeira vez pela banda no dia 31 de outubro num concerto de Halloween na Incrível Almadense, em Almada. “Fizemos questão de que os nossos fãs fossem os primeiros a saber. Eles mereciam isso de nós.”

Apesar de ainda estar à distância de dez meses, Fernando Ribeiro garante que está a preparar o maior concerto do grupo em Portugal. À frente de uma orquestra de 45 músicos estará o maestro Vasco Pearce de Azevedo, com arranjos de Filipe Melo. O concerto, revela Fernando Ribeiro, terá por base os clássicos da banda, mas sobretudo o disco ‘1755’, sobre o histórico terramoto de Lisboa, que, segundo o músico, “já tem muito de orquestral”. Os bilhetes já começaram a ser vendidos e o vocalista até ironiza que se forem vendidos 18 mil ingressos, é bem capaz de “pagar um copo a cada um”.