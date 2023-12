Os músicos brasileiros Moreno Veloso e Bem Gil, filhos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, respetivamente, estarão em Portugal, em abril, com o espetáculo ‘BEMgilMORENOveloso’.Os dois músicos apresentam-se em quatro datas, no Convento São Francisco, em Coimbra (dia 12), na Casa das Artes, em Arcos de Valdevez (dia 13), no Teatro Maria Matos, em Lisboa (16), e no Auditório de Espinho (dia 20).