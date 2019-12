Morna e Bumba Meu Boi consagrados na UNESCO

A morna, género musical típico de Cabo Verde, foi esta quarta-feira proclamada Património Imaterial Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).



A decisão final sobre a ratificação da classificação, que já tinha recebido o aval da comissão de peritos em novembro, foi tomada na 14ª reunião anual do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que decorre desde segunda-feira no Centro de Congressos Agora, em Bogotá, Colômbia. A candidatura contou com o apoio de Portugal.





A cantora Nancy Vieira e o multi-instrumentista Manuel de Candinho, que acompanham o ministro da Cultura Abraão Vicente na comitiva que se deslocou à capital colombiana, presentearam o comité com uma atuação da ‘música rainha’ de Cabo Verde no fim da votação.Também esta quarta-feira, a dança popular brasileira Bumba Meu Boi, típica da região do Maranhão, entrou para a lista da UNESCO.Até sábado vão ser analisadas 39 candidaturas, entre as quais a dos Caretos de Pondence.

SAIBA MAIS

2011

foi o ano em que o fado foi considerado Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Seguiram-se o cante alentejano (2014), a falcoaria portuguesa (2016) e os bonecos de Estremoz (2017).



Lista desde 2008

A lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, estabelecido pela UNESCO, entrou em vigor em 2008. Antes existia apenas um projeto conhecido como Obras-Primas do Património Oral e Intangível da Humanidade, que integrava 90 obras-primas.