A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina vai estar no Auditório Fernando Lopes Graça, em Almada, para apresentar o seu mais recente álbum ‘Nova Aurora’. A morna e a coladeira são os estilos que caracterizam a música da artista nascida na ilha de São Vicente, que depois do disco de estreia ‘Folclore’, gravou o segundo álbum, onde se encontram os temas: ‘Surpresa’, ‘Alô, Alô, São Vicente‘ e o com a colaboração de Tito Paris, o tema ‘Nós Morna’. O concerto vai acontecer pelas 21 horas, deste sábado, 17 de junho.