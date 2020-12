Morre cantor dos Roupa Nova aos 68 anos

As luzes do palco se apagaram”. Poucos minutos passavam do início desta terça-feira quando o grupo brasileiro Roupa Nova, um dos mais populares dos anos 80/90 dentro e fora do Brasil, publicava uma nota de pesar a dar conta da morte do vocalista Paulinho, na segunda-feira. O cantor de 68 anos não resistiu “à falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infeção do vírus Covid-19”.









Paulo César Santos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa D’Or, na zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 3 de novembro e estava entubado há mais de um mês. O cantor contraiu o vírus enquanto recuperava de um transplante de medula óssea realizado no início de setembro por causa de um linfoma (cancro que atinge o sistema linfático). A notícia fez o Brasil acordar de luto, ou não fossem Paulinho e os Roupa Nova verdadeiros ícones da música brasileira. “Sentiremos saudade do seu canto”, escreveu a cantora Elba Ramalho. “Hoje, uma das vozes mais lindas e possantes que já ouvi se calou”, disse a cantora Paula Fernandes.

Paulinho foi um dos fundadores dos Roupa Nova, banda que teve a sua génese em 1970 nos Famks e rebatizada depois de Motokas em 1975. Venderam mais de 25 milhões de discos e, diferenciando-se pelas harmonias vocais , popularizaram temas como ‘Seguindo no Trem Azul’,‘Anjo’, ‘Linda Demais’, ‘Whisky à Go Go’, ‘Dona’, ‘Show de Rock’n Roll’ e principalmente ‘Volta pra Mim’.