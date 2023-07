O pianista, cantor e compositor João Donato, considerado um dos precursores da bossa nova, morreu na madrugada desta segunda-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro, anunciou a família.

O músico será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e cremado no Memorial do Carmo, na região central da cidade.

Segundo os 'media' locais Donato, de 88 anos, estava internado com pneumonia na Casa de Saúde São José, no Humaitá, e chegou a ser entubado há duas semanas.