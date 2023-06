Morreu a artista plástica Marília Viegas

O empenho era uma das suas características, fosse no palco de um teatro, na advocacia ou na militância comunista. O público recorda-o da televisão, em particular na pele do professor da série da RTP, ‘As Lições do Tonecas’. O actor José Morais e Castro morreu ontem, ao início da tarde, vítima de cancro, no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa.