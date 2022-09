Morreu esta quarta-feira a atriz grega Irene Papas. Tinha 96 anos.



A morte da artista foi confirmada pelo Ministério da Cultura da Grécia através de um email, de acordo com o jornal The New York Times. As causas da morte não foram reveladas.





Em 2018, foi anunciado que Irene Papas sofria da doença Alzheimer.A atriz ficou conhecida pela sua participação nos filnes "Guns of Navarone" e "Zorba, o Grego".