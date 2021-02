Morreu a atriz portuguesa Cecília Guimarães. Tinha 93 anos

A atriz Cecília de Guimarães, de 93 anos, morreu esta terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde residia.

Intérprete de dramaturgos como Tennessee Williams, Shakespeare, Edward Albee, Valle-Inclán, Romeu Correia, Tchékhov, Lorca e Eduardo De Filippo, Cecília de Guimarães somou uma carreira de mais de 70 anos, que também passou pelo cinema e pela televisão.

Do trabalho constante no cinema, destacam-se filmes como "Francisca" e "O Princípio da Incerteza", de Manoel de Oliveira, e, na televisão, desempenhos que iam do drama, como na adaptação de "Harpa de Ervas", de Truman Capote, à comédia mais recente, como "Milionários à Força", e à telenovela, como "A Única Mulher".