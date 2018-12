Morreu a cantora de jazz Nancy

A também atriz e ativista dos direitos cívicos americanos tinha 81 anos.

08:44

Nancy Wilson, cantora de jazz, atriz e ativista dos direitos cívicos morreu esta sexta-feira, aos 81 anos.



Conhecida como "a rapariga com a voz forrada a mel", foi galardoada com um prémio Grammu e viu oito dos seus discos atingir o Top 20 americano, sobretudo nos anos 60.



Canções como 'Guess Who I Saw Today' ou '(You Don't Know) How Glad I Am' (que lhe deu um Grammy em 1964 por melhor canção R&B) deram-lhe grande popularidade. Ao longo de uma carreira muito dervisifcada, cantou nos estilos jazz, pop e à moda dos musicais da Brodway.



https://youtu.be/0wPKzLvqKDg





A artista voltou a ser distinguida com prémios Grammy em 2005 e 2007, pelos seus álbuns de jazz. Em 2004 recebeu um prémio de distinção pela carreira do National Endowment for the Arts.



Nascida no Ohio, a 20 de fevereiro de 1937, participou na marcha de Selma pelos direitos civis, em 1965. Entrou como atriz nas séries 'Hawaii 5-0' e 'Police Story'. Deixa três filhos e vários netos.