Morreu a escritora norte-americana Joan Didion aos 87 anos

A escritora norte-americana Joan Didion, autora de "O ano do pensamento mágico", morreu hoje aos 87 anos, revelou a editora Penguin Random House.

Segundo a editora, Joan Didion, "uma das autoras mais incisivas do país", morreu de complicações decorrentes da doença de Parkinson.

Romancista, jornalista, ensaísta, Joan Didion foi uma das mais distintivas vozes da literatura norte-americana, conhecida pelos ensaios e reportagens sobre a cultura e política dos Estados Unidos, em particular a partir dos anos 1960, relembra o jornal The New York Times.