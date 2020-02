Morreu a lenda de Hollywood, Kirk Douglas. Tinha 103 anos

O ator deixa a esposa de 65 anos, Anne Buydens, e "um legado no cinema que vai perdurar nas gerações futuras e uma história enquanto um filantropo de renome, que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta", prossegue a mensagem do filho.

Morreu Kirk Douglas, uma das lendas do cinema que contava com mais de 60 anos de carreira. O ator tinha 103 anos.A lenda de Hollywood foi uma das maiores estrelas de cinema do mundo nos anos 50, chegando a ganhar, em 1996, um Óscar Honorário.O anúncio da morte do norte-americano foi dado pelo filho, Michael Douglas."É com muita tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo era uma lenda, um ator na era de ouro do cinema (...), mas para mim e para os meus irmãos, Joel e Peter, era apenas um pai", escreveu o também ator Michael Douglas na página oficial na rede social Facebook.Kirk Douglas era uma das últimas estrelas do Hollywood clássico e participou em filmes como "Caminhos da Glória" (1957) e "Spartacus" (1960).Douglas nunca recebeu um Óscar, apesar de ter estado nomeado em três ocasiões para os prémios da Academia, mas recebeu uma estatueta honorária em 1996.O ator norte-americano também recebeu o Cecil B. DeMille, em 1968, que reconhece os artistas que tiveram um grande impacto no mundo do entretenimento. Kirk Douglas, considerado uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, fez uma das últimas aparições em público na cerimónia dos Globos de Ouro de 2018.Em atualização