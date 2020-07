Morreu a cantora Denise Johnson, conhecida pelas parcerias com New Order e Primal Scream

Morreu aos 53 anos a cantora Denise Johnson, conhecida por várias participações ao lado de bandas como New Order - formada pelos ex-Joy Division - e Primal Scream. Segundo a BBC, a artista morreu repentinamente após uma doença.Nasceu em Manchester, Inglaterra, e trabalhou com Primal Scream entre 1990 e 1995. Gravou o álbum "Screamadelica", em 1991.Preparava-se para lançar o primeiro álbum a solo, em setembro. O disco acústico contém várias composições da artista e alguns covers de bandas como The Smiths ou New Order.