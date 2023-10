Morreu aos 84 anos Rudolph Isley membro fundador do Isley Brothers

Rudolph Isley, fundador dos Isley Brothers, com êxitos como "Shout", "Twist and Shout" e "That Lady", e membro do Rock and Roll Hall of Fame, morreu aos 84 anos.

"Não há palavras para expressar os meus sentimentos e o amor que tenho pelo meu irmão. A nossa família sentirá falta dele. Mas sei que está num lugar melhor", destacou Ronald Isley, num comunicado divulgado esta quinta-feira por um assessor dos Isley Brothers.

Natural de Cincinnati, no Estado norte-americano de Ohio, Rudolph Isley começou a cantar na igreja com os irmãos Ronald e O'Kelly, e ainda era adolescente quando alcançaram o êxito no final dos anos 1950 com "Shout".

Os Isleys marcaram novamente o início dos anos 1960 com a igualmente espirituosa "Twist and Shout", da qual os Beatles gostaram tanto que a usaram como música de encerramento do seu álbum de estreia e abriram com ela seu famoso espetáculo de 1965 no Shea Stadium, em Nova Iorque.

Outros sucessos dos Isleys incluíram "This Old Heart of Mine (Is Weak for You)", posteriormente reeditado por Rod Stewart, e o vencedor do Grammy "It's Your Thing".

Na década de 1970, depois do irmão mais novo Ernest e Marvin se juntarem ao grupo, tiveram um sucesso ainda maior com singles como "That Lady" e "Fight the Power (Part 1)" e álbuns que venderam milhões de cópias como "The Heat Is On" e "Go for Your Guns".

Rudolph Isley deixou o grupo em 1989, três anos após a morte repentina de O'Kelly Isley, para se tornar um ministro da comunhão cristão.

O artista estava entre os Isleys incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, em 1992.