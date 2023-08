Morreu colecionador João Magalhães, fundador do Museu Automobilístico e da Moda de Málaga

O colecionador português João Magalhães, fundador do Museu Automobilístico e da Moda de Málaga, em Espanha, e proprietário das respetivas coleções, morreu na quarta-feira, anunciou a instituição, esta quinta-feira encerrada por luto.

O museu permanecerá também fechado na sexta-feira de manhã "por respeito ao fundador e à família", altura em que decorrerá a despedida em privado, com familiares e amigos, no interior das instalações, que "foram a sua casa durante quase 13 anos".





??COMUNICADO OFICIAL

Desde el Museo Automovilístico y de la Moda lamentamos informar del fallecimiento de Joao Magalhaes, fundador y propietario de la colección, ayer 9 de agosto de 2023. pic.twitter.com/pCvxxLU3iZ — Museo Automovilístico y de la Moda (@MuseoAutomovilM) August 10, 2023

De acordo com o diário local Sur, João Magalhães, prestes a cumprir 80 anos, estava internado há três meses devido a uma pancreatite aguda.

A coleção de veículos clássicos, aberta ao público numa das alas da antiga fábrica de tabaco de Málaga, era considerada uma das mais importantes da Europa, noticia a agência EFE.

João Magalhães explicou na inauguração do museu, em 2010, que começou a sua coleção cinquenta anos antes, com o objetivo de criar "um projeto inovador em relação a outros museus de automóveis do mundo", associando os modelos de carros com a arte e a moda de cada época.

O modelo mais antigo da coleção é o Winner Horseless, de 1898, e entre os mais valiosos está um Mercedes 540 K, de 1934, que se tornou "um símbolo do regime nazi", explicou o colecionador, na altura, avaliando este carro em cerca de 700 mil euros.

Ao longo dos anos, o colecionador português reuniu modelos de marcas de referência mundial como Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, Rolls Royce, e também, no mundo da moda, criações originais da Chanel, Valentino, Prada, Gucci, Versace, Dior, Balenciaga, Yamamoto, e Yves Saint Laurent, segundo o 'site' do museu, em Málaga.

Magalhães herdou do pai - um industrial do setor têxtil de Caldas de Vizela, distrito de Braga - o gosto pelo colecionismo de modelos antigos de automóveis, e foi alimentando o projeto de juntar essas peças a adereços de moda e mobiliário que percorressem várias épocas.

Antes de chegar a Málaga, a coleção, que não tinha sido antes exposta ao público, encontrava-se dispersa por vários armazéns do Porto, segundo o colecionador, que chegou a fazer propostas a 11 cidades espanholas para serem reunidas num museu, perante a "falta de interesse" do Governo português.