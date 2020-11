Artur do Cruzeiro Seixas estava à beira de resistir até aos 100, que a 3 de dezembro completaria. A morte veio por um triz, no domingo, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, quando se lhe faziam e ainda se preparavam homenagens – tinha recentemente recebido a medalha de Mérito Cultural. O último de uma geração iluminada já há muito que vivia com “a raiva” de não ver o suficiente para desenhar.