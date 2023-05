Morreu Elísio Donas, o teclista dos Ornatos Violeta

Elísio Donas, teclista da banda portuguesa Ornatos Violeta, morreu aos 48 anos. A notícia é avançada pela revista BLITZ, que cita fontes próximas aos elementos do grupo musical.O artista tinha tocado no passado dia 6 na Queima das Fitas do Porto. As causas da morte não foram divulgadas.O músico nasceu em 1974 e integrou a banda de rock nos anos 90. Alguns dos álbuns com mais destaque são "Cão", de 1997, e "O monstro precisa de amigos", de 1999.Elísio é conhecido pela presença em palco e fascínio pela música. Os Ornatos Violeta estiveram sem atuar durante alguns anos e regressaram aos palcos em 2012. O teclista participou em todos os concertos dados em seguida.Em atualização