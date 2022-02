Morreu estrela da música funk Betty Davis aos 77 anos

A estrela do funk Betty Davis, casada com a lenda do jazz Miles Davis, morreu de causas naturais na quarta-feira, aos 77 anos, no estado norte-americano da Pensilvânia, noticiou a revista Rolling Stone.

Uma amiga próxima da artista Connie Portis confirmou a morte à Rolling Stone, numa mensagem em que destacou "a influência" que Betty Davis tinha na música, bem como "a personalidade ousada, bela e sem falhas".

Nascida Betty Mabry, em 1945, em Durham (Carolina do Norte), foi modelo, cantora e compositora, sendo reconhecida como uma das vozes pioneiras e mais influentes da música funk, que fundiu os ritmos soul, jazz e R&B.