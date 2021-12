Morreu Greg Tate, músico e histórico crítico do movimento hip hop

rip greg tate... impossible to mimic, though we all tried... a giant, a good and big-hearted person, the realest one... wrote this in 2016 and could have easily written 100,000 more words about his influence on us https://t.co/watdGCpY8m — hua hsu (@huahsu) December 7, 2021

Absolutely gutted to learn (from a trusted source) that Greg Tate has left this dimension. What a hero he’s been — a fiercely original critical voice, a deep musician, an encouraging big brother to so many of us. Total shock. pic.twitter.com/JMzCnj3Asb — Nate Chinen (@natechinen) December 7, 2021

Morreu o músico e pioneiro da crítica sobre hip hop, Greg Tate. Fundou a banda Black Rock Coalition e liderou os Burnt Sugar, mas foi como um dos primeiros críticos a dar atenção ao cenário hip hop que se destacou.Nasceu em 1958 em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos mas mudou-se para Nova Iorque em 1982. Foi a partir dessa mudança que estabeleceu laços que vieram a originar todo um percurso de referência no mundo da música. Frequentou a Howard University, onde estudou jornalismo e cinema.Começou a escrever para o The Village Voice em 1987 - onde se manteve até 2005. Algumas das suas publicações foram consideradas marcos na crítica sobre a cultura afro-americana.A notícia da morte de Greg Tate foi partilhada por Hua Hsu, crítico da The New Yorker, que salienta a importância de Greg em toda uma geração de pensadores sobre música. "Impossível de imitar, embora todos nós tentássemos".