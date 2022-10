Morreu Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros do rock’n’roll. Tinha 87 anos. Está na galeria de imortais como Elvis Presley, Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry e Carl Perkins, entre outros. Para a história ficam hinos como ‘Great Balls of Fire’ e ’Whole lotta shakin' goin' on’, entre muitos outros. Gravou mais de 40 álbuns numa carreira de sete décadas.