Morreu Jorge Salavisa, bailarino e ex-diretor da Companhia Nacional de Bailado

esta segunda-feira na sua casa em Lisboa, avança o jornal Público.

O bailarino português e coreógrafo Jorge Salavisa morreu aos 81 anos,Em 1977 depois de uma carreira internacional foi convidado para ser Mestre de Bailado do Ballet Gulbenkian, tendo sido nesse mesmo ano nomeado para director artístico do Ballet Gulbenkian, funções que continuou a desempenhar até 23 de Março de 1996, data em que, a seu pedido, abandonou o referido cargo.Em 1986 foi um dos nomeados para o Prémio Laurence Olivier, um dos galardões mais importantes na área do teatro e dança.A partir de 1996 assume funlões como presidente do Instituto Português do Bailado e da Dança, a associação que tutelava a Companhia Nacional de Bailado, tendo como principal missão realizar uma reestreuturação deste corpo de baile. Jorge Salavisa foi director da CNB entre 1998 e 2001.Entre fevereiro de 2002 e maio de 2010 foi diretor artístico do teatro municipal São Luíz, em Lisboa.