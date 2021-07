Morreu Kurt Westergaard, caricaturista célebre que enfureceu mundo muçulmano

O restaurante da Casa da Música (CdM), que será inaugurado a 15 ou 16 de Setembro próximo, custou perto de um milhão de euros. O nome, Kool, é inspirado no arquitecto que o projectou, Rem Koolhaas, e o Estado pagou a maior fatia do investimento, cerca de 830 mil euros. O restante, correspondente à decoração e cozinha, foi assegurado por investidores privados, no caso o proprietário do restaurante Eleven, em Lisboa, e o empresário nortenho Luís Filipe Barroso.