Morreu Liz Sheridan: Paixão de James Dean e 'mãe' de Jerry Seinfeld

Liz Sheridan, a atriz que ganhou popularidade com a série ‘Seinfeld’, na qual interpretava o papel de mãe de Jerry Seinfeld, a protetora Helen, morreu na passada sexta-feira, aos 93 anos, em Nova Iorque. De acordo com a sua agente, Amanda Hendon, morreu de causas naturais, durante o sono.Com uma vasta carreira, participou em 20 episódios da popular série da década de 1990, mas a sua vida privada também deu muito que falar. Nos anos de 1950 viveu um tórrido romance com James Dean, quando o ator tinha 21 anos, tendo publicado um livro sobre o caso em 2000, intitulado ‘Dizzy and Jimmy’.Outro dos trabalhos de destaque da artista foi a vizinha intrometida Raquel Ochmonek, na série ‘Alf’, entre 1986 e 1990.Filha de artistas, Sheridan foi também bailarina, e atuou em várias peças da Broadway, incluindo o musical ‘Happy End’, de 1977, ao lado de Christopher Lloyd e Meryl Streep. No plano pessoal, foi casada com o trompetista de jazz William Dale Wales, entre 1985 e 2003.No passado dia 2 de abril já tinha morrido outra das ‘mães’ que entrou em ‘Seinfeld’, Estelle Harris, que interpretou Estelle Costanza, mãe de George. Também tinha 93 anos.n