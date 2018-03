Morreu Manuel Reis, fundador do Lux Frágil

A notícia foi confirmada por fonte da discoteca lisboeta.

Manuel Reis, o fundador da discoteca Lux Frágil, morreu este domingo. A informação foi confirmada por fonte do Lux Frágil ao jornal Público.

Reis marcou a noite lisboeta desde os anos 80, com a fundação do Frágil no Bairro Alto (no número 126 da Rua da Atalaia). O seu mais recente projecto era o bar Rive Rouge, no primeiro andar do Mercado da Ribeira.

Como Margarida Martins contou ao jornal Sol, Manuel Reis vendia antiguidades e era dono da Loja da Atalaia. Depois de ter aberto o Frágil, abriu o Pap’Açorda, em 1982.

Em 1998, Reis trocou o Bairro Alto para junto da estação de Santa Apolónia e mudou-se para a discoteca Lux Frágil. Abriu o espaço com o sócio John Malkovich.

Margarida Martins era porteira do Frágil, no Bairro Alto, durante os anos 80 e foi uma das primeiras a lamentar a morte de Reis. A agora presidente da Junta de Freguesia de Arroios confirmou a morte de Reis no Facebook.

Também João Soares, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, manifestou pesar.