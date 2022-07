Morreu o ator James Caan, o mítico Sonny Corleone de 'O Padrinho'

O ator James Caan, de 82 anos, morreu esta quarta-feira.A notícia foi divulgada na sua conta oficial do Twitter. "É com grande tristeza que vos informamos da morte do Jimmy na noite de seis de julho. A família aprecia a efusão de amor e sinceras condolências e pede-vos que continuem a respeitar a sua privacidade durante este momento difícil", pode ler-se na publicação.James Caan vestiu a pele de Sonny Corleone, mítica personagem do filme 'O Padrinho'. O papel valeu-lhe uma nomeação para um Óscar e um Globo de Ouro na categoria de melhor ator secundário.Destacam-se ainda participações em películas como 'Elf', 'El Dorado', 'Dick Tracy' ou 'Jardins de Pedra'. Era um dos atores mais requisitado pelo realizador Francis Ford Coppola, com quem Cann trabalhou diversas vezes.