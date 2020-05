Morreu o ator Richard Herd aos 87 anos

Morreu aos 87 anos o ator Richard Herd, conhecido pela participação na série 'Seinfeld'.Iniciou a carreira no teatro em Nova Iorque e chegou ao cinema com o trabalho "Hercules in New York", em 1970, ao lado de Arnold Schwarzenegger.Desempenhou ainda papéis em 'Star Trek' e um dos seus últimos trabalhos foi no filme 'A mula' de Clint Eastwood.