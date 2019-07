O ator holandês Rutger Hauer, famoso pelo seu papel no filme 'Blade Runner - Perigo Iminente', morreu aos 75 anos, segundo avança a imprensa internacional.O funeral do ator, que foi encontrado morto em casa, na Holanda, vítima de doença, realizou-se esta quarta-feira.O holandês teve uma longa carreira no cinema, mas ficou principalmente conhecido pelo seu papel violento no filme de ficção científica 'Blade Runner', protagonizado por Harrison Ford.