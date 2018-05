Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o autor do livro ‘A Fogueira das Vaidades’

Americano Tom Wolfe tinha 88 anos e estava internado num hospital de Nova Iorque.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Tornou-se famoso em Portugal graças ao romance ‘A Fogueira das Vaidades’, que deu um filme com Tom Hanks e Bruce Willis em 1990, e desde então ficou no radar dos leitores lusos.



Tom Wolfe, escritor de ‘apenas’ quatro romances e que é conhecido sobretudo pela obra ensaística – que pinta com rigor os vícios americanos – morreu na segunda-feira, aos 88 anos, no hospital de Nova Iorque, no qual estava hospitalizado com uma infeção.



Um dos fundadores do Novo Jornalismo, ao lado de figuras como Joan Didion e Truman Capote, nasceu na Virgínia, EUA, em 1930, e começou a publicar em jornais assim que saiu da faculdade. Aos 35 anos já era um autor celebrado pelos seus escritos, mas o primeiro romance – precisamente ‘A Fogueira das Vaidades’ – só aconteceria aos 57.



Depois disso, só escreveu mais três e foram todos publicados em Portugal pela D. Quixote, exceto o último (ver infografia), lançado em 2012, quando já tinha 82 anos.



Tom Wolfe era também conhecido pela figura: vestia-se como um dandy (tinha 40 fatos de três peças) e adorava provocar polémica. Deixa viúva a ex-diretora artística da revista ‘Harper’s Bazaar’, Sheila Berger, de quem teve dois filhos.