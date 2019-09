Morreu o cantor Roberto Leal aos 67 anos. Músico lutava contra um cancro há dois anos.O português estava internado na unidade semi-intensiva do hospital Samaritano em São Paulo desde a madrugada de quinta-feira. O cantor terá tido uma reação alérgica a um medicamento que tomou. Nas últimas horas acabou por ter complicações devido a insuficiência renal.Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - nasceu em Macedo de Cavaleiros a 27 de novembro de 1951 e cedo foi obrigado a emigrar para o Brasil. Com apenas 11 anos viajou com os pais e os nove irmãos para a América do Sul.Foi no Brasil que iniciou o seu legado no mundo da música como cantor de fados e músicas românticas. Anteriormente tinha trabalhado como sapateiro e vendedor de doces.O seu primeiro sucesso chegou em 1971 com 'Arrebita'. Acabou por se popularizar e rápido chegou aos grandes auditórios brasileiros."Queria dizer que se trata de uma perda profunda para a comunidade portuguesa, para a que vive no Brasil e mais especificamente em São Paulo", disse à Lusa José Luís Carneiro, adiantando que Roberto Leal era um símbolo da simbiose entre a música tradicional e popular portuguesas e as várias manifestações culturais existentes no Brasil.