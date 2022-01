Michael Lang, produtor de eventos musicais e o organizador do mítico festival Woodstock, em 1969, morreu este sábado, aos 77 anos. Lutava contra um linfoma e encontrava-se internado no Hospital Sloan Kettering, em Nova Iorque, onde acabou por não resistir às complicações da doença.





Nome incontornável da história da música, teve a ideia de criar um festival que desse palco aos movimentos artísticos que marcavam a década de 60. Depois de conhecer o compositor Artie Kornfeld e com a ajuda de John P. Roberts e Joel Rosenman, decidiu avançar com o Woodstock, que reuniu entre 400 mil e 600 mil pessoas na cidade de Bethel. Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Jefferson Airplane foram alguns dos nomes revolucionários da época na música que atuaram e levaram ao delírio a chamada geração hippie, ao longo de “3 dias de paz e de música”.