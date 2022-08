O DJ estava associado a grande projetos musicais como Journeys, Cosa Nostra, Put Some.

Afonso Macedo morreu durante a madrugada deste sábado, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Trabalhou mais de 20 anos na indústria da música como DJ, mas também promotor de eventos, radialista e ainda gerente de lojas de discos. Tinha 52 anos.Marcado nome no mundo da música eletrónica, em especial na zona de Coimbra, Afonso organizou vários eventos no clube Via Club e no Teatro Académico Gil Vicente.