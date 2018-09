Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o filósofo francês Paul Virilio, aos 86 anos

O autor de vários textos e reflexões sobre a tecnologia no mundo moderno, desenvolveu também trabalhos sobre urbanismo, arte, guerra e política.

Morreu Paul Virilio, filósofo francês, no passado dia 10 de Setembro, depois de uma paragem cardíaca. A notícia da morte do filósofo foi comunicada pela sua família uma semana depois da morte do mesmo e um dia depois do seu funeral.



Virilio, que morreu aos 86 anos, tinha expressado o desejo de que as exéquias fúnebres, realizadas na segunda-feira, dia 17, decorressem na mais "estrita intimidade", informa uma nota assinada pela filha do filósofo emitida pela Fundação Cartier.



Antigo director da Escola Superior de Arquitectura de Paris, Paul Virilio deixa um legado relacionado com urbanismo e uma vasta reflexão sobre a velocidade como essência da organização de uma sociedade e do controlo político.



A sua vida passou pela edição literária e por reflexões sobre a sociedade do pós II Guerra Mundial.