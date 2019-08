Morreu o Fonda rebelde

Morreu na sexta-feira, aos 79 anos, vítima de cancro no pulmão, Peter Fonda, que se tornou famoso no cinema graças ao filme ‘Easy Rider’. Filho de Henry Fonda e irmão de Jane Fonda, o ator nasceu em fevereiro de 1940 e quando tinha dez anos a mãe matou-se, no sanatório onde estava internada.Peter começou a interessar-se pela arte dramática muito cedo e os primeiros anos de profissão foram promissores, mas durante a década de 60 deixou crescer o cabelo, começou a consumir drogas e tornou-se antissistema, o que o desviou dos papéis de herói que Hollywood parecia destinar-lhe.Depois de alguns filmes independentes de algum sucesso, em 1968 produziu, coescreveu e protagonizou ‘Easy Rider’, ao lado de Dennis Hopper, que dirigiu o filme. A obra custou 342 mil euros a produzir e rendeu 36 milhões. A partir daí, o ator passou a ser muito requisitado para fazer cinema e embora a sua carreira nunca tenha alcançado o estatuto da do pai – ou sequer da irmã – deu-lhe alegrias. O filme ‘Laços de Ouro’, que protagonizou em 1997, valeu-lhe uma nomeação para o Óscar de melhor ator.Peter Fonda foi casado três vezes e deixa dois filhos – uma dos quais, Bridget Fonda, que também é atriz. Em comunicado, a família pede "privacidade"."Estou muito triste", escreveu Jane Fonda em comunicado. "Era o meu querido irmão mais novo. Passei muito tempo com ele nestes últimos dias. Deixou a vida com um grande sorriso."Peter Fonda afastou-se do pai, Henry, muito cedo, mas voltou a aproximar-se do progenitor no final da vida deste, que morreu em 1982, aos 77 anos.No ano passado, o ator criticou o presidente americano Donald Trump e a sua política de imigração. Disse que também o deviam afastar do seu filho mais novo, Barron Trump.