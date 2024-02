Morreu o historiador Florival Baiôa, o fundador e presidente da Associação de Defesa do Património de Beja

O historiador Florival Baiôa, fundador e presidente da Associação de Defesa do Património de Beja, bem como um dos responsáveis pelo movimento Beja Merece +, morreu na madrugada desta terça-feira aos 73 anos, vítima de doença prolongada, avança o jornal Correio Alentejo.



Florival esteve envolvido em diversos projetos e iniciativas ligadas à história da cidade de Beja, tendo em 2019 sido galardoado pelo Município da sua cidade com a Medalha de Mérito Artístico e Cultural.





Em nota publicada no Facebook da página oficial da Câmara Municipal de Beja será decretado um dia de luto municipal."Conhecedor ímpar da História da cidade, em múltiplas vertentes da mesma, e dinamizador incansável de um vasto conjunto de atividades culturais e lúdicas um pouco por todo o concelho de Beja ao longo da sua vida, deixa o seu desaparecimento precoce um vazio irreparável na comunidade", pode ler-se."Um bom amigo de sempre! Um homem com uma força e uma alma que Beja merece", referiu Luís Santana, CEO da medialivre (detentora do), sobre Florival Baiôa.