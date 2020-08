Morreu este domingo em Baltimore, nos Estados Unidos, o pianista e maestro Leon Fleisher, aos 92 anos, avançou o The New York Times.Começou a tocar aos quatro anos e foi nos anos 1950 e 1960 que alcançou relevo internacionalmente.Acabou por sofrer um problema neurológico que lhe afetou a mão direita. Abandonou os palcos temporiamente e submeteu-se a vários tratamentos.Nos anos '90, recuperou do problema e manteve-se no ativo em recitais e gravações até 2019.