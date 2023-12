onaldo Bôscoli e outros artistas.

O cantor e compositor brasileiro Carlos Lyra morreu aos 90 anos, este sábado, avançou o portal G1.O músico estava internado desde quarta-feira. Desconhece-se a causa da morte, mas um conjunto de exames médicos detetaram a presença de uma bactéria no organismo do cantor.Carlos Lyra nasceu a 11 de maio de 1933, no Rio de Janeiro, Brasil. Ícone da bossa nova, o músico atuou ao lado de Vinicius de Moraes, R