O mundo do rock ficou mais pobre. Morreu, quinta-feira, o músico norte-americano Meat Loaf, a voz de um dos álbuns mais vendidos das últimas décadas, ‘Bat Out of Hell’, da autoria de Jim Steinman.









A notícia foi avançada por familiares no Facebook do cantor: “É com o coração destroçado que anunciamos que o incomparável Meat Loaf morreu durante a noite, com a mulher, Deborah, ao lado. As filhas, Pearl e Amanda, e amigos próximos acompanharam-no ao longo das últimas 24 horas.”

Com uma carreira que se estendeu por seis décadas, Meat Loaf vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o Mundo e participou em 65 filmes, como ‘Clube de Combate’, ‘Focus’ ou ‘Rocky Horror Picture Show’.









Leia também Morreu o cantor e ator norte-americano Meat Loaf Nascido a 27 de setembro de 1947, recebeu o nome de Michael Lee Aday, mas ficou mundialmente famoso pela alcunha, que em português significa ‘rolo de carne’. O nome artístico deve-se ao pai, um veterano de guerra que costumava chamar-lhe “carne” por causa da cor avermelhada da sua pele, e a um treinador que o apelidou de “rolo de carne”.

No início da carreira foi recusado por várias editoras discográficas, e só com a ajuda da mulher, que trabalhava como manager de Bob Dylan e Janis Joplin, conseguiu editar o álbum que ninguém queria, ‘Bat Out of Hell’, que ainda hoje é um dos mais bem-sucedidos da história da música, com mais de 43 milhões de cópias vendidas.





A família de Meat Loaf terminou o ‘post’ em que anunciou a morte do músico com um dos seus mantras da vida. “Do coração dele para as nossas almas... nunca deixem de ‘rockar’.”