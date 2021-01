Morreu o músico Gerry Marsden, autor do hino 'You'll Never Walk Alone'

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.



Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ?? pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Morreu aos 78 anos, Gerry Marsden, líder dos Pacemakers e autor do hino 'You'll Never Walk Alone'. O músico não resistiu a uma infeção no coração. Ícone da pop dos anos '60 marcou gerações e lutava há vários anos contra problemas no coração, ao qual já tinha sido operado várias vezes.Gerry Marsden fundou os Pacemakers ao lado de Fred, Les Chadwick e Arthur McMahon. A banda alcançou rapidamente o sucesso e tocou para multidões em várias cidades europeias, especialmente em Liverpool, cidade onde nasceu e viria a morrer.O Liverpool já prestou homenagem ao músico que marcou e marcará a história do clube inglês que se 'apoderou' do seu hino.