Morreu Peter Brook, encenador britânico e um dos maiores nomes do teatro contemporâneo

Morreu o encenador britânico Peter Brook, aos 94 anos. Considerado um dos grandes nomes do teatro contemporâneo vivia em Paris, França, desde 1974.

O encenador ficou conhecido pelo toque elegante e o olhar claro com que apresentava as suas produções. Foi Peter quem "redefiniu a forma como se olha para o teatro atualmente", refere o The Guardian. As suas produções passaram pelo Companhia Royal Shakespeare em Londres, Inglaterra, pelo Bouffes du Nord, em Paris , por várias aldeias africanas e em outros grandes palcos de todo o mundo.

Peter Brook também dirigiu musicais e encenou a peça de prostesto contra a guerra do Vietnam nos Estados Unidos.

