Morreu Rutger Hauer, o replicante de 'Blade Runner'

Em 2013, Rutger Hauer esteve em Portugal para promover o filme português ‘RPG’, de David Rebordão e Tino Navarro, do qual era protagonista. A presença calma, a voz possante e o olhar de um azul profundo eram ainda mais marcantes ao vivo do que se imaginaria a vê-lo no grande ecrã.O ator holandês, que o Mundo conhece como o replicante Roy Batty do filme ‘Blade Runner – Perigo Iminente’, de Ridley Scott, morreu na sexta-feira, aos 75 anos, depois de "breve doença".A notícia foi divulgada esta quarta-feira, no site do ator, que, filho de dois professores de teatro, parecia fadado à representação. E no entanto, aos 15 anos deixou a escola e passou um ano a limpar o convés de um navio cargueiro. De volta a casa, trabalhou como eletricista e marceneiro enquanto pagava os estudos.Formou-se em Artes Dramáticas e juntou-se a uma companhia de teatro, mas o conterrâneo Paul Verhoeven fez com ele vários filmes, que não tardaram a abrir os olhos a Hollywood.Hauer estreou-se nos EUA ao lado de Sylvester Stallone no filme ‘Os Falcões da Noite’ (1981) mas foi o filme ‘Perigo Iminente’, no ano seguinte, que lançou a sua carreira internacional. É sabido que o ator improvisou o discurso do replicante quando este decide poupar a vida à personagem de Harrison Ford.Casado duas vezes, Rutger Hauer tinha uma filha, atriz, e um neto. Era um acérrimo defensor do meio ambiente e nos últimos anos dedicou-se a fazer filmes de baixo orçamento.