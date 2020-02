Tozé Martinho, o pai da ficção televisiva

"Um homem bom", "uma pessoa com princípios", um "talento fundamental para o nascimento da ficção televisiva portuguesa". Eis como colegas e amigos recordam Tozé Martinho, que morreu este domingo, aos 72 anos, de paragem cardiorrespiratória.Afastado da vida pública desde 2013, António José Bastos de Oliveira Martinho – que Portugal conhece como Tozé Martinho – sentiu-se mal este domingo e foi levado para o Hospital de Cascais, onde viria a morrer. Nascido a 5 de dezembro de 1947, em Lisboa, estudou medicina veterinária e economia, mas não concluiu nenhum dos cursos. Mais tarde, licenciou-se em Direito.Foi forcado, mas uma passagem pelo programa ‘A Visita da Cornélia’, em 1977, onde revelou os seus dotes artísticos ao lado da mãe, Maria Teresa (conhecida como Tareka), ditou-lhe o destino.Estreou-se como ator na novela ‘Vila Faia’, em 1982, e só parou quando a saúde começou a faltar. Pelo meio, iniciaria uma muito bem-sucedida carreira como guionista. Em 1995 escreveu o enredo de ‘Roseira Brava’, e seguiram-se títulos como ‘Vidas de Sal’, ‘Olhos de Água’ ou ‘Dei-te Quase Tudo’.Tozé Martinho, que era irmão da escritora Ana Maria Magalhães, era casado com Ana Rita Louro, de quem teve dois filhos: António Caetano e Rita Louro. Foi diretor de produção na sociedade Atlântica Estúdios, em Cascais, durante 15 anos, e diretor de programas da RTP-USA, em Newark, nos EUA, durante dois anos. Foi também docente da Universidade Moderna de Lisboa, onde coordenou o Curso Livre de Formação de Atores e deu aulas de Guionismo e Técnica de Televisão e Cinema.Nos últimos anos, com a saúde cada vez mais debilitada, afastou-se da vida profissional. Em 2014, sofreu um AVC e no ano passado deu uma queda e foi submetido a uma cirurgia ao colo do fémur. Este domingo, o coração não resistiu e deixou de bater.Com um percurso brilhante na TV, Tozé Martinho fez também cinema e teatro. Por cá, entrou no filme ‘Sem Sombra de Pecado’, de José Fonseca e Costa. A nível internacional, participou em obras de Pierre Kast, Claude D’Anna, Barbet Schroeder e Serge Leroy. Em teatro, fez várias digressões pelo País com comédias que dirigia. Na escrita, publicou ‘Coisas do Dinheiro’ e ‘Dá-me Apenas um Beijo’.Em entrevista à revista ‘Sábado’, Tozé Martinho – que estudou guionismo em Nova Iorque, nos EUA – chegou a revelar que se emocionava com as suas próprias criações, chorando nas cenas mais dramáticas e até tendo sonhos com as personagens a que deu vida e alma. Como criador, tinha de se envolver."Esteve presente no nosso imaginário pelos recorrentes papéis de personagens empáticas, decentes, confiáveis. No momento em que nos deixa, precocemente, apresento à sua família os meus sentidos pêsames.""É com lágrimas no coração que te digo adeus, Tozé! Foste, como o nosso Nicolau Breyner, um dos principais construtores da grande ficção televisiva. Ator, argumentista, homem do espetáculo, de sorriso fácil e gestos doces. Não tinhas o direito, tal como ele não tinha, de nos deixarem assim tão órfãos e tão cedo.""Mais um dos pioneiros parte cedo... A nossa História faz-se de homens assim e como tantos que partiram recentemente e nos deixam revoltados, tristes e orgulhosos do caminho que tivemos o privilégio de partilhar com eles!"