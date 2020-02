Morreu Vasco Pulido Valente, o padrinho da 'Gerigonça'

Historiador, escritor, ensaísta e comentador político, Vasco Pulido Valente morreu esta sexta-feira num hospital de Lisboa, onde estava internado. Tinha 78 anos e era conhecido pelo seu estilo cáustico e mordaz e por criticar tanto os adversários como quem partilhava as cores políticas.É a Vasco Pulido Valente que se atribui a autoria do nome pelo qual ficou conhecida a solução governativa da última legislatura, depois de, a 31 de agosto de 2014, publicar a crónica ‘A Geringonça’. O termo viria a ser utilizado, no Parlamento, por Paulo Portas e acabou por designar o acordo parlamentar composto por PS, BE e PCP.Durante anos, Pulido Valente mostrou-se crítico de grande parte dos decisores públicos e cético de várias das medidas implementadas em Portugal. Lutou contra o salazarismo ainda durante a faculdade e fugiu da guerra do Ultramar através de cunha (por ser neto do professor Pulido Valente).Apesar de nunca ter sido "bom aluno", começou a chamar a atenção na sua escrita quando defendeu escritores que no pós-25 de Abril eram associados ao fascismo, como Vergílio Ferreira ou Agustina Bessa-Luís. Colaborou com o ‘Público’, ‘Expresso’ e ‘DN’.Trabalhou ainda como comentador da TSF, Rádio Comercial e TVI. "Não sou muito dado a emoções. Sou mais dado a angústias e ansiedades. Sou daquelas pessoas que verifica três vezes se fechou a porta e a torneira antes de sair de casa", disse em entrevista.Vasco Correia Guedes nasceu em Lisboa, em 1941, e licenciou-se em Filosofia, doutorando-se mais tarde em Oxford. Cedo adotou o nome de família do avô, um dos mais conceituados intelectuais da época. Surgia assim uma das siglas mais temidas da imprensa portuguesa: VPV."O meu nome civil tem uma cacofonia e duas sibilantes: Vasco Correia Guedes. É feio!", disse em entrevista Vasco Pulido Valente, que se considerava um "historiador político".O velório de Vasco Pulido Valente realiza-se amanhã, domingo, a partir das 19h00, no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche. Na segunda-feira, pelas 14h00, terá início a cremação, no mesmo local.